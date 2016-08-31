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إقلاع أول رحلة للحجاج الفلسطينيين من مطار القاهرة

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إقلاع أول رحلة للحجاج الفلسطينيين من مطار القاهرة إقلاع أول رحلة للحجاج الفلسطينيين من مطار القاهرة

أرشيفية

مراسل «ONA»:

غادرت مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، أول رحلة تابعة لشركة للطيران لنقل الحجاج الفلسطينيين إلى الأراضي المقدسة.

وكان في وداعهم بالمطار الدكتور جمال الشوبكي، السفير الفسطينى بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية.

وأشاد السفير الفلسطينى، بجهود مصر ممثلة بالقيادة السياسية والأجهزة الأمنية، ووزارة الطيران المدني المصرية، والخطوط الجوية المصرية التي وفرت امكانياتها لتسهيل سفر الحجاج الفلسطينيين .

كما وجه شكره إلى الأجهزة الأمنية المصرية على جهودها التي بذلتها في نقل الحجاج وتأمينهم رغم صعوبة الأوضاع الأمنية في سيناء حتى وصلوا إلى مطار القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يتم نقل الحجاج الفلسطينيين الحجاج إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والبالغ عددهم 2901 حاجًا، بمعدل 3 رحلات يوميا منذ فجر اليوم الأربعاء حتى يوم الجمعة المقبل.

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أونا

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