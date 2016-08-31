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اليوم..مؤتمر صحفي لـ«بريزنتيشن» لإعلان تفاصيل السوبر الإماراتي

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اليوم..مؤتمر صحفي لـ«بريزنتيشن» لإعلان تفاصيل السوبر الإماراتي اليوم..مؤتمر صحفي لـ«بريزنتيشن» لإعلان تفاصيل السوبر الإماراتي

أرشيفية

مراسل «ONA»:

تنظم شركة بريزنتيشن سبورت، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، للكشف عن تفاصيل مباراة السوبر الإماراتي، والتي تجمع بين فريقي الجزيرة والأهلي وتقام في القاهرة يوم 13 سبتمبر المقبل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويقام المؤتمر الصحفي بحضور المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، ويحيى راشد، وزير السياحة، بالإضافة إلى هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، ومحمد كامل، رئيس شركة بريزنتشين سبورت، والسفير الإماراتي بالقاهرة، بجانب رئيس رابطة دوري الخليج العربي، وممثلين عن ناديي الجزيرة والأهلي.

ومن المنتظر، أن تعلن الشركة عن تفاصيل المباراة التي تقام لأول مرة في التاريخ خارج الإمارات والترتيبات الخاصة وموعد وصول الفريقين للقاهرة والجمهور وتذاكر اللقاء.

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أونا