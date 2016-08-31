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ماليزيا تحبط مخطط إرهابي لتنظيم «داعش» قبل احتفالات عيد الاستقلال

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ماليزيا تحبط مخطط إرهابي لتنظيم «داعش» قبل احتفالات عيد الاستقلال ماليزيا تحبط مخطط إرهابي لتنظيم «داعش» قبل احتفالات عيد الاستقلال

ارشيفية

أعلنت الشرطة الماليزية، اليوم الأربعاء، أنها اعتقلت ثلاثة موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي، كانوا يخططون لتنفيذ تفجيرات في العاصمة كوالالمبور قبيل الاحتفالات يوم الاستقلال.

وذكرت السلطات أن الرجال الثلاثة اعتقلوا في الفترة 27-29 أغسطس الجاري، مشيرة إلى أنهم تلقوا تعليمات من محمد واندي محمد جيدي المقاتل الماليزي بالتنظيم.

وكانت تعليمات جيدي تقضي باستهداف مركز للترفيه ومعبد هندوسي ومركز للشرطة الثلاثاء عشية احتفالات ماليزيا بيوم الاستقلال.

وأشارت السلطات إلى ضبط أسلحة وقنابل بحوزة المتهمين، مبينة أنهم كانوا يسعون إلى السفر إلى سوريا للانضمام إلى داعش.

يذكر أن الأمن الماليزي اعتقل 230 شخصا من بينهم 200 ماليزي في الفترة من 2013، بسبب تهم تتصل بأنشطة تنظيم داعش.

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