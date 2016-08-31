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ضبط تشكيل عصابى يقوده «أمين شرطة» للتنقيب عن الآثار بسوهاج

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ضبط تشكيل عصابى يقوده «أمين شرطة» للتنقيب عن الآثار بسوهاج ضبط تشكيل عصابى يقوده «أمين شرطة» للتنقيب عن الآثار بسوهاج

القبض على أمين شرطة لسرقة الآثار

تمكن ضباط مباحث السياحة والآثار بسوهاج برئاسة العقيد أحمد رفعت، رئيس مباحث الآثار، من ضبط 7 أشخاص بينهم أمين شرطة، أثناء التقيب عن الآثار بمنزل عامل يقيم بقرية بنى حرب بطهطا بسوهاج .

وتلقى اللواء طه بيومى، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، إخطارًا يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية مفادها قيام 7 أشخاص بالتنقيب عن الآثار بمنزل عامل بدائرة مركز شرطه طهطا.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل فريق بحث بقياده العقيد أحمد رفعت رئيس مباحث الآثار، والرائد محمد عز الدين معاون المباحث وتم تحديد المنزل المشار إليه وعلى الفور تم الدفع بمأمورية، حيث تم ضبط كلاً من «عبد المقصود.س.ش» (55 سنة) عامل ويقيم بقرية بنى حرب، و«محمد .م . س» (38 سنة) أمين شرطة، و«مصطفى .ع .ع» (27 سنة) ويقيم بنى حرب و«رشاد.م.أ» (35 سنة) ويقيم بنى حرب، و«محمد.أ.م» (31 سنة)، عامل ويقيم بنى حرب و«أحمد.ا.م» (35 سنة) عامل يقيم شطوره و«عابر.م.أ» (43 سنة) عامل مقيم البساتين القاهره حيث تم ضبطهم جميعا أثناء أعمال الحفر والتنقيب بمسكن المتهم اأول .

وبفحص المنزل تبين وجود حفرة دائرية الشكل بقطر 150سم، وعمق 9 أمتار ملفوفه بالطوب اللبن من الداخل وتنتهى بغرفه خرسانيه دائريه ،تم ضبط ادوات الحفر إضافة إلى 2 ماتور مياه لشفط المياه الناتجه عن الحفر والتنقيب فيما قررت اللجنة المشكلة من هيئة الآثار بأن الحفر آثرى وبغرض البحث عن الآثار.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم جميعا بالحفر بقصد التنقيب عن اآثار واقروا بقيام المتهم الثانى أمين الشرطه بتمويل أعمال الحفر خلسه بحثًا عن اآثار وكذلك قيامه باستئجار العماله ﻻتمام أعمال الحفر، إضافه  إلى استغلال عمله بجهاز الشرطه فى تأمين المتهمين أثناء أعمال الحفر والتنقيب.

تم تحرير عن ذلك المحضر 3 أحوال السياحة، وقيد برقم 3679 لسنة 2016 إدارى مركز طهطا وجارٍ العرض على النيابة العامة للتصرف.

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