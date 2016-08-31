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وكيل وزارة التعليم يتفقد المباني المدرسية بمكتب «قرطبة الرياض»

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زار وكيل وزارة التعليم للمباني م. يونس البراك عدداً من المباني المدرسية التابعة لمكتب التعليم بقرطبة في الرياض يرافقه عدد من مديري الإدارات والمهندسين بالوزارة، للوقوف على استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد.

بدأت الجولة بزيارة للمبنى الجديد لمدرسة عامر بن عوف الابتدائية بحي اليرموك والذي تم استلامه مؤخراً، وكان في استقباله مدير مكتب التعليم بقرطبة سهم الدعجاني، كما شملت الزيارة ابتدائية أبي أمامه الباهلي بحي اليرموك وكذلك ابتدائية عبدالعزيز بن عُمير حيث وجه البراك خلال زيارته التفقدية عدداً من مديري الإدارات والمهندسين بالوزارة بتجهيز كافة المتطلبات قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

رافق البراك في الجولة التفقدية كلاً من مدير عام إدارة التشغيل والصيانة م. فهد الزايدي والمنسق العام للشؤون الهندسية م. أيمن الشمري ومدير إدارة ضبط الجودة م. بحير البحيري ومدير إدارة المتابعة والدعم الفني م. محمد فطاني ومدير إدارة المباني بتعليم الرياض م. سليمان العلوي.

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