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«تعليم الرياض» يمنح مديري المدارس صلاحية قبول السوريين واليمنيين الزائرين

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«تعليم الرياض» يمنح مديري المدارس صلاحية قبول السوريين واليمنيين الزائرين «تعليم الرياض» يمنح مديري المدارس صلاحية قبول السوريين واليمنيين الزائرين

أيمن الركبان

وافق المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض محمد بن عبدالله المرشد على الآلية الجديدة لقبول الطلاب اليمنيين والسوريين القادمين بتأشيرة زيارة، بحيث يتم التسجيل عن طريق المدرسة مباشرة على عكس ما كان في السابق من التسجيل لدى لجنة القبول المركزية في الإدارة العامة للتعليم.

وأوضح مدير الاختبارات والقبول في الإدارة أيمن بن محمد الركبان لـ«الرياض» أن آلية قبول طلاب الصف الأول الابتدائي لمن يحملون تأشيرة زيارة تكون من قبل مدير المدرسة مباشرة من دون الرجوع لإدارة الاختبارات والقبول، ويعتمد على جواز السفر في تحديد سن الطالب كإثبات ميلاد ويسجل برقم الجواز، مع التحقق من سريان مفعول تأشيرة الزيارة، بعد ذلك يرسل بيان من المدرسة بالطلاب الذين تم قبولهم في نهاية فترة التسجيل لإدارة الاختبارات والقبول، وفي حالة وجود الطالب في جواز والدته فيتم تسجيله بآلية تسجيل المراحل العليا.

وأشار الركبان إلى أن قبول الطلاب في بقية الصفوف من الثاني الابتدائي إلى الثاني الثانوي فيتم من خلال التسجيل بموقع إدارة الاختبارات والقبول على الحساب /htpp://www.qtriyadhedu.com ويزود من قبل المدرسة أو لجنة القبول بالمدرسة.

وذكر أنه على مكاتب التعليم متابعة تطبيق التنظيم من قبل المدارس ولجنة القبول بالمكتب، وإبلاغ مديري المدارس بعدم التوجيه الشفوي لأولياء الأمور بل يوجه بخطاب حسب حالة الطالب سواء للجنة القبول بالمكتب أو مدير المكتب أو لجنة القبول المركزية.

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