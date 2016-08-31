مقتل 25 من المليشيات الحوثية فى جبهات القتال بمحافظة الجوف شمالي اليمن

قتل أكثر من 25 من مليشيات الحوثيين وصالح، فى محافظة الجوف شمالي اليمن الحدودية مع السعودية، فى اشتباكات مع قوات الجيش اليمني والمقاومة المؤيدة لها فى مديرية المتون بالمحافظة.

وأوضحت مصادر المقاومة أن 15 من عناصر المليشيات قتلوا فى الاشتباكات التى جرت فى فترات متقطعة طوال يوم أمس فى جبهة حام، كما قتل 11 آخرون فى جبهة المتون بينهم ثلاثة مشرفين من عناصر الحوثيين بالإضافة إلى إصابة حوالى 30 منهم وأسر 3 آخرين .

وصرح عبد الله الأشرف، المتحدث باسم المقاومة فى الجوف، بأن مجموعة من عناصر المليشيات هاجمت مواقع الجيش والمقاومة فى منطقة مزوية بمديرية المتون، وتصدت لها القوات الحكومية وتمكنت من صد الهجوم وكبدتهم خسائر كبيرة وفروا هاربين.

وقال المتحدث فى تصريحه الذى أورده مركز الجوف الإعلامى، إن القوات طاردت هذه العناصر إلى منطقة الحزمة وقرية العضبة، حيث يوجد مقرهم واستطاعت تحرير المنطقتين.

وفى محافظة حجة شمال غربى اليمن الحدودية مع السعودية ذكر المركز الإعلامى للمنطقة العسكر الخامسة، أن طائرات دول التحالف العربى قصفت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء مواقع المليشيات فى المعهد الفني ومنطقة الكنب بمنطقة عاهم بمديرية كشر شرقى المحافظة، كما استهدفت محطة وقود تابعة لأحد قيادات الحوثيين فى منطقة المعبور بمديرية عبس بالمحافظة.