اليوم .. «ترامب» يجرى محادثات مع رئيس المكسيك

يتوجه المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى المكسيك لإجراء محادثات مع الرئيس انريكى بينيا نييتو، كما أعلن كل منهما على حسابه على تويتر.

وكتب ترامب فى وقت متأخر من مساء الثلاثاء: “قبلت دعوة الرئيس المكسيكى انريكى بينيا نييتو وانتظر بفارغ الصبر لقاءه غدًا”.

وأكدت الرئاسة المكسيكية على حسابها الرسمى على تويتر اللقاء، وقالت إن دونالد ترامب قبل هذه الدعوة وسيعقد اليوم الأربعاء اجتماعًا خاصًا مع الرئيس”.

وتشكل هذه الزيارة الخاطفة مفاجأة بينما جعل ترامب من مسألة الهجرة السرية محور حملته منذ بدئها فى يونيو 2015.

وقد وعد ببناء جدار على الحدود مع المكسيك التى اتهمها اولا بارسال اسوأ مواطنيها الى الولايات المتحدة.