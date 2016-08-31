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وفاة الحالة الخامسة بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية

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وفاة الحالة الخامسة بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية وفاة الحالة الخامسة بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية

الحجاج المصريين (أرشيفية)

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، وفاة الحالة الخامسة بين الحجاج المصريين بالأراضى ، وهي لمواطن يبلغ من العمر 55عاما، من السنبلاوين محافظة الدقهلية، يتبع بعثة قرعة الحج لوزارة الداخلية.

وأوضح الدكتورعلى حجازى مساعد وزير الصحة والسكان، رئيس البعثة الطبية للحج، أن المتوفي يدعى عبداللطيف لطفى  طرباى، حيث كان مريض بسرطان الرئه وتوفى  نتيجة هذا المرض بفندق إقامته بمكة المكرمة.

وأشار حجازي، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية بلاغ الوفاة من عيادة الفندق الذى كان يقيم بها المتوفى  ، ويتم حاليا التنسيق مع الجهات المسئوله لانهاء استخراج شهادة الوفاة.

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