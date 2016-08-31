إسماعيل يعقد جلسة مباحثات مشتركة مع نظيره الأردني

يستقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، نظيره الأردني هاني الملقي، لإجراء مباحثات مشتركة في إطار اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية.

وأكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك مع الجانب الأردني في جميع المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية، وذلك انطلاقًا من تحقيق المصالح المشتركة.

وتبحث اللجنة المشتركة التعاون في مجالات صناعة الدواء وتسويقه، وخطوات تسجيل الدواء في السوقين المصرية والأردنية، والإجراءات التي تسهم في رفع معدلات التبادل التجاري، وزيادة عدد الرحلات الجوية المتبادلة.

كما تناقش اللجنة التعاون في مجالات الضرائب، والبناء والتشييد، والقوى العاملة، والتدريب المهني والفني، والنقل البري والجوي، والمجالات العلمية والثقافية.