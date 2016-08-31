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محافظ الوادي الجديد يلتقي وزيرة الاستثمار لبحث تنفيذ عدة مشروعات

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محافظ الوادي الجديد يلتقي وزيرة الاستثمار لبحث تنفيذ عدة مشروعات محافظ الوادي الجديد يلتقي وزيرة الاستثمار لبحث تنفيذ عدة مشروعات

اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد_أرشيفية

مراسل «ONA»:

التقى اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، الدكتورة داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار.

وتم عرض فرص الاستثمار المتاحة بالمحافظة باللغتين العربية والانجليزية ، وذلك بهدف عرض جميع الفرص الاستثمارية علي المستثمرين العرب والأجانب.

جدير بالذكر أن المحافظة بها 19 فرصة استثمارية تم الانتهاء من إجراءاتها، و6 فرص مطروحة بوسائل الإعلام والمواقع للمستثمرين، و 193 فرصة تم تقديرها بواسطة هيئة الخدمات الحكومية.

وصرح المحافظ بأنه تمت مناقشة فرص الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية نظرًا لتميز المحافظة في هذا المجال، كما طلب المحافظ من الوزيرة إنهاء طرح الشروط المالية والفنية الخاصة بطرح المناطق الصناعية على المستثمرين.

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