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إيران تعرب عن قلقها من استمرار تواجد تركيا في سوریا

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إيران تعرب عن قلقها من استمرار تواجد تركيا في سوریا إيران تعرب عن قلقها من استمرار تواجد تركيا في سوریا

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، عن قلقه من استمرار التواجد التركى ومواصلة العمليات العسکریة الترکیة فى الأراضى السوریة، مجددا تأکیده ضرورة احترام جمیع الدول لحق السیادة ووحدة الأراضى السوریة.

ونقلت قناة “روسيا اليوم”، عن المتحدث باسم الخارجیة الإیرانیة قوله “إنه ورغم الثبات على مبدأ مكافحة الإرهاب وبذل الجهد للحفاظ على الاستقرار والأمن الإقلیمي، إلا أن هذا الموضوع لا یمكن أن یبرر انتهاك وحدة الأراضى والقیام بعملیات عسكریة دون تنسیق مع المرکزیة وتجاهل حق السیادة الوطنیة لذلك البلد”.

وأضاف أن أى لجوء إلى أسالیب تمس السیادة السیاسیة والهیبة للحكومة المرکزیة أمر مرفوض لا یمكن القبول به بتاتا، مشيرًا إلى أن استمرار التواجد العسكرى الترکى فى الأراضى السوریة یؤدى إلى مزید من تعقید الأوضاع فى المنطقة، وشدد على أن توسیع رقعة المعارك شمال سوریا سیسفر عن مقتل مزید من الأبریاء والمدنیین.

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