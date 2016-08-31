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سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 31/8/2016 بالمصنعية ومحلات الصاغة

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سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 31/8/2016 بالمصنعية ومحلات الصاغة سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 31/8/2016 بالمصنعية ومحلات الصاغة

اليوم في ، حيث حافظ سعر الذهب على الأمس واستقر عيار 18 عند 396 جنيه، واستقر السعر العالمي لأوقية الذهب عند 1320 دولار أمريكي، بعد افتتاح البورصة العالمية.

من جانبه قال عضو مجلس إدارة شعبة المعادن النفيسة، أن في السوق السوداء، هو المتحكم الرئيسي في أسعار الذهب، وقال أيضا أن سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء يتأثر بالسوق الموازية، التي تعتبر المكان الوحيد للمصنعين لتوفير الدولارات، ومازال الذهب في تغير مستمر وسنتابع ما ستسفر عنه الأيام القادمة من تغيرات في الأسعار.

ويواصل المعدن الأصفر ارتفاعه في محلات الصاغة، وأكد التجار على وجود ركود شديد في مبيعات الذهب، رغم ظهور عيار 14 الجديد الذي يتميز عن غيرة بكثرة أشكاله، وتوجد حالة من عدم الاستقرار تواجه سوق المعدن الأصفر في مصر، بسبب التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وقال عضو اللجنة النقدية أن سعر الفائدة الأمريكية سيرتفع قبل نهاية العام، ويعاني سعر الذهب بالمصنعية في محلات الصاغة التغير الدائم، حيث استمرت أسعار الذهب اليوم في مصر في الارتفاع مرة أخرى بسبب العلاقة بين سعر الذهب اليوم وأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء.
سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 31/8/2016

واصلت أسعار الذهب في مصر استقرارها في سوق الذهب ومحلات الصاغة، وقال تجار الذهب أن الارتفاع في قيمة الذهب يبشر بعودة النشاط في محلات الصاغة مرة أخرى، ووجود حالة من الركود في أسعار المعدن النفيس في مصر نتيجة ضعف السيولة المادية مع الارتفاعات المتكررة في الأسعار.

        سعر الذهب عيار 18: 396 جنيه.
        سعر الذهب عيار 21: 462 جنيه.
        سعر الذهب عيار 24: 528 جنيه.
        سعر الجنيه الذهب: 3696 جنيه.
        سعر أوقية الذهب: 1320 دولار.

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