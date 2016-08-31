سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الأربعاء 31/8/2016

سعر الدولار اليوم، حيث أعلنت البنوك الحكومية، أن سعر الدولار الرسمي مستقر منذ فترة طويلة عند سعر صرف 8.83 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع، ولم يتغير هذا السعر منذ فترة طويلة، إلا أن قرض صندوق النقد الدولي قد يؤدي إلى خفض قيمة الجنيه أما الدولار، مما قد يزيد من ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء في سوق العملة.

وأدت سياسات البنك المركزي إلى تضييق الخناق على شركات الصرافة وأسواق العملة، إلى منع احتكار الدولار، واستقراره في السوق السوداء، وقال متعاملون في السوق السوداء، أن العملة الأمريكية تعاني من نقص حاد في العملة الصعبة بسبب تراجع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين من الخارج.

وأعلنت الحكومة الإماراتية أنها سترسل وديعة دولارية من أجل مساندة مصر في محنتها الاقتصادية، وتصل المنحة إلى 2 مليار دولار، لمدة تصل إلى ستة سنوات، وأعلنت أيضا السعودية أنها سترسل وديعة مماثلة لمنع انهيار الاقتصاد المصري، رغم قيام البنك المركزي بغلق 53 شركة صرافة، للتحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة.

وتشير التوقعات إلى فشل الحكومة في السيطرة على الموقف، بعد قرض صندوق النقد الدولي ووديعة الإمارات الدولارية، رغم قيامها بغلق العديد من الشركات، وباقي الشركات ترفض البيع تحسبا لهجوم مفتشي البنك المركزي، ومباحث الأموال العامة.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في السوق السوداء الأربعاء 31/8/2016

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم مقابل الجنيه إلى 12.60 جنيه للشراء في مقابل 12.75 جنيه للبيع، بعد قرار الحكومة بالتوقف عن الاستيراد العشوائي، ووجود ندرة في المعروض من الدولار، مما أدى إلى غموض سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء، حيث يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك.

شبكةعيونالإخبارية

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