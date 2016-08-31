استجابة لـ"اليوم السابع".. عمليات بالظهر وتسليك شرايين لـ"سيد" و"ناصر"

استجابت وزارة الصحة لشكوى المواطنين سيد مصطفى جمعة وناصر فايز عبد الحميد، بعد عرض مشكلاتهما على موقع اليوم السابع، وتم التواصل معهما لحل مشاكلهما.

ويقول الدكتور محمد التونى مساعد المتحدث باسم وزارة الصحة: "قمنا بالاستجابة الفورية لحالتين تم عرض شكواهما على الموقع الإلكترونى والجريدة الورقية لـ"اليوم السابع"، وبالبحث فى الحالات تعرفنا على أصل مشكلاتهما والتعامل معها، حيث كان يعانى سيد مصطفى جمعة من تهتك فى المفصل ويحتاج إلى تركيب مسمار ودبوس وتسليك الشرايين بالمنظار، وحصل على علاج على نفقة الدولة، وعند ذهابه بالقرار لمستشفى المطرية كان لا تتوفر لديهم الأدوات التى يحتاجها لإجراء العملية".

وتابع: "وبالفعل تم تغيير قرار نفقة العلاج وتم تحويله لمستشفى أخرى ويتم حاليًا الانتهاء من الإجراءات وهو الآن يتلقى علاجه".

وأضاف الدكتور محمد التونى: "أما المواطن ناصر فايز عبد الحميد"، كان يحتاج إلى 3 عمليات جراحية فى العمود الفقرى بعد إصابته بغضروف فى القطنية ومشكلات بالديسك فى الفقرة الخامسة والسادسة والسابعة بالإضافة إلى خلل فى مركز الأعصاب، وهو حاليًا يتلقى علاجه".

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