أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 33

Google+ Print
الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 33 الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 33

>

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

 

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وسيناء.

 

وتنشط الرياح التى أغلبها شمالية غربية على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة، فبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية فى البحرين شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات، ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 25 33

الإسكندرية 26 31

مطروح 23 30

بورسعيد 26 30

دمياط 26 31

بلطيم 25 31

الإسماعيلية 25 33

السويس 24 34

العريش 24 32

نخل 21 33

طابا 22 33

الطور 27 32

مرسى علم 27 36

الغردقة 26 36

شرم الشيخ 28 35

رفح 23 31

كاترين 19 34

سيوة 23 35

المنيا 24 34

الفيوم 24 34

رأس سدر 25 32

أبوسمبل 27 38

وسط الدلتا 25 33

أسيوط 24 35

سوهاج 25 36

الأقصر 27 39

أسوان 28 40

شلاتين 29 38

حلايب 30 36

الوادى الجديد 28 36

قنا 25 37

نويبع 28 34

السلوم 21 29

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن، والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 41

المدينة 31 44

الرياض 30 44

المنامة 33 39

أبوظبى 28 43

الدوحة 32 40

الكويت 32 49

دمشق 21 38

بيروت 26 31

عمان 21 32

القدس 19 29

غزة 24 30

بغداد 28 48

مسقط 29 39

صنعاء 16 29

الخرطوم 30 40

طرابلس 24 38

تونس 23 32

الجزائر 20 31

الرباط 18 24

نواكشوط 25 31

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 16 27

إسطنبول 22 28

إسلام آباد 23 32

نيودلهى 26 32

جاكرتا 25 31

بكين 19 32

كوالالمبور 25 34

طوكيو 22 31

أثينا 24 34

روما 21 30

باريس 16 28

مدريد 17 34

برلين 13 27

لندن 14 25

مونتريال 19 26

موسكو 13 18

نيويورك 23 33

واشنطن 24 33

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب