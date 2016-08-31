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4 أطعمة صحية قادرة على حماية جسمك من الأمراض

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4 أطعمة صحية قادرة على حماية جسمك من الأمراض 4 أطعمة صحية قادرة على حماية جسمك من الأمراض

>كتبت رانيا سعد الدين

هل تساءلت يومًا كيف كانت الناس فى العصور الوسطى قادرة على العيش بصحة جيدة والدفاع عن نفسها ضد تفشى الأوبئة والعدوى المختلفة فى غياب التقدم الطبى، بل كان السائد وقتها الأطعمة الصحية التى تكمن داخلها العديد من المضادات الحيوية، وهذا ما يؤكده موقع "healthy-holistic living" الذى عرض فوائد أهم الأكلات التى عرفها الإنسان منذ فجر التاريخ ولليوم تعمل على حماية الجسم من الأمراض المعدية :

1-     الكركم:

أحد التوابل التى يطلق عليها المعجزة فهو يساعد على تطهير الجسم من الفيروسات، يقلل من الالتهابات، مضاد للجراثيم والفطريات، قادر قتل كثيرًا من الأورام السرطانية، كما أنه مفيد لصحة القلب، وجيد للحفاظ على صحة الدماغ حيث يرفع درجة الذكاء ويقى من النسيان.

 

2-     الزنجبيل:

الزنجبيل يقلل من آلام العضلات، كما أنه يخفف من أعراض الغثيان لدى الحامل، قادر على قتل الجراثيم، كما أنه ينظم نسبة السكر فى الدم، ويساعد على تحسين عملية الهضم .

 

3-     الفجل:

من أنواع الخضراوات التى لها تأثير قوى على علاج الجيوب الأنفية، والرئتين، كما أنه يساعد على علاج نزلات البرد والإنفلونزا، فهو يحتوى على نسبة عالية من المضاد الحيوى واسع المفعول، يعمل على علاج عدوى المسالك البولية، والحماية من السرطان.

 

4-     الفلفل الحار:

يحتوى على فوائد مذهلة فهو يساعد على محاربة الالتهابات، جيد لصحة القلب والأوعية الدموية، مسكن للألم، كما أنه قادر على رفع مناعة الجسم، وله دور كبير وفعال فى خفض أخطار السكر من النوع الثانى، وينصح بتناوله للأفراد التى تتبع الأنظمة الغذائية .


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