تجديد حبس عراقى الجنسية لاتهامه بتكوين عصابة لسرقة عملاء البنوك بالمقطم

جدد القاضى الجزئى بمحكمة جنوب لقاهرة بزينهم، حبس عراقى الجنسية 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بتكوين تشكيل عصابى لتتبع المواطنين عقب خروجهم من البنوك وسرقة الأموال من داخل السيارات.

وقرر علاء عوض مدير نيابة المقطم الجزئية، فى وقت سابق،حبس عراقى الجنسية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلف الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط متهم آخر، لاتهامها بتكوين تشكيل عصابى لتتبع المواطنين عقب خروجهم من البنوك وسرقة الأموال من داخل السيارات، وأمرت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة، لبيان وجود بلاغات لضحايا آخرين من وراء هذا التشكيل العصابى.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة المقطم، بلاغا من "حشمت ع ع" 32 سنة تاجر مقيم شبرا الخيمة، بأنه عقب قيامه بصرف مبلغ 90 ألف جنيه من بنك مصر فرع ميدان النافورة، استقل سيارته رقم ق ق ر 537 ماركة هيونداى فيرنا، وتوجه للمحل ملكه فى عمارات النصر، وترك السيارة وبداخلها المبلغ، وعقب الانتهاء من عمله استقل السيارة وتوجه لمسكنه، وأثناء ذلك اكتشف سرقة المبلغ المالى، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

على الفور انتقل رجال مباحث القسم، وتبين من خلال التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "حامد م ع" 46 سنة عراقى الجنسية، و"أحمد خ ا " عراقى الجنسية فتم إعداد الأكمنة، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم الأول، وعثر بمسكنه على مبلغ 20 ألف جنيه، و4 مفاتيح سيارات "مصطنعة".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى بأسلوب "التتبع" باستخدام السيارة رقم ط ى ر 1852 ماركة نيسان صنى "مستأجرة"، حيث تمكنا من الاستيلاء على المبلغ باستخدام "المفتاح المصطنع" ولاذا بالفرار.

وأضاف بأن المبلغ المضبوط بحوزته من متحصلات الحادث، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستخدمة فى الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8359 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أمرت بما سبق.