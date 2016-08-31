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"الجسر العربى" تمول إنشاء ميناء دهب لتشغيل خط ملاحى يربط بالسعودية

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"الجسر العربى" تمول إنشاء ميناء دهب لتشغيل خط ملاحى يربط بالسعودية "الجسر العربى" تمول إنشاء ميناء دهب لتشغيل خط ملاحى يربط بالسعودية

>كتب رضا حبيشى

أعلن اللواء يسرى الأخرس نائب المدير العام للشئون الفنية والتجارية لشركة الجسر العربى للملاحة، موافقة مجلس إدارة الشركة على تمويل مشروع إنشاء ميناء دهب الجديد للمراكب السياحية، لافتًا إلى أنه جارى إنهاء الإجراءات والتنسيقات الأمنية، من أجل تنفيذ المشروع الذى يستهدف تشجيع حركة السياحة.

 

وأضاف اللواء الأخرس لـ"اليوم السابع"، أن الشركة المملوكة لدول والأردن والعراق ستمول تكلفة تنفيذ ميناء دهب، بحيث يتم ربط هذا الميناء بميناء مقنا بتبوك ، من خلال خط ملاحى للمراكب السياحية، مشيرًا إلى أن الشركة ستدفع بمراكبها على الخط الملاحى الجديد بعد تشغيله، بما سينعكس على إيراداتها.

 

وقال نائب المدير العام للشئون الفنية والتجارية لشركة الجسر العربى للملاحة، إن الخط الملاحى الجديد سيساهم فى زيادة وتنشيط حركة السياحة فى جنوب سيناء، وسيعوض التراجع فى إيرادات الشركة خلال العاميين الماضيين نتيجة انخفاض حركة الركاب عبر الخط الملاحى نويبع/ العقبة، الذى تعمل مراكب الشركة عبره، وذلك بسبب الأحداث التى مرت بالبلاد والتداعيات الأمنية.

 


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