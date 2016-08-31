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تدشين كاونترات صالة المغادرة الأجنبية بجوازات مطار الملك خالد الدولي في الرياض

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دشن مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أمس كاونترات الجوازات بصالة المغادرة الأجنبية رقم (1) بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وقد تم تجهيز الصالة بعدد من الكاونترات ذات التصاميم العصرية الجديدة، وأجهزة حاسبات مزودة بتقنية عالية وأجهزة الخصائص الحيوية وأجهزة كشف التزوير وأجهزة لتمرير الجوازات المقروءة آلياً وأجهزة إلكترونية لتقييم الخدمات المقدمة وقياس مدى رضا المستفيد وأجهزة التحقق من البصمة للتعرف على هوية المسافر والتي تضمن إنهاء إجراءات المسافرين في وقت قياسي. وتفقد اللواء اليحيى بعد ذلك سير العمل في جوازات المطار، واطلع على آلية العمل في إنهاء إجراءات المسافرين، حاثاً جميع العاملين في كاونترات الجوازات بصالات القدوم والمغادرة على ضرورة تطوير الأداء والرفع من مستوى الكفاءة والإنتاجية، وتذليل الصعوبات والمعوقات كافة في سبيل تقديم خدمة أفضل للمواطن والمقيم والزائر.

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