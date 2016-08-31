العصير الأخضر.. يعالج الغدة الدرقية ويقلل الوزن

أغلب وظائف الجسم متعلقة بعمل الغدة الدرقية بكفاءة عالية، وعند عجزها عن العمل بصورة جيدة يحدث فى الجسم ربكة صحية أبرزها زيادة الوزن والشعور بالخمول الدائم وحسب موقع "healthy-holistic-living" يمكن تحضير وصفة سهلة من الخضراوات الطازجة والفواكة تعمل جميع مكوناتها على تعزيز عمل الغدة الدرقية التى تساعد التمثيل الغذائى بشكل جيد لتحويل الطعام إلى طاقة، ما يساعد على فقدان الوزن ومنح الجسم رشاقة.

وفقًا للجمعية الأمريكية للغدة الدرقية هناك ما يقدر بنحو 20 مليون أمريكى يعانون من أمراض الغدة الدرقية و60٪ منهم لا يعرفون ذلك سوى بالصدفة عند أجراء تحليل مفاجئ .

- اليود يعالج الغدة الدرقية

نقص اليود من النظام الغذائى خاصة فى الدول النامية يؤدى إلى خمول الغدة الدرقية وتضخمها ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية يعتبر نقص اليود واحدًا من الأسباب الرئيسية، لذلك نجد اليابانيات اللاتى يستهلكن الأعشاب والمأكولات البحرية، بالإضافة إلى الخضراوات والفواكة الطازجة بشكل يومى يتمتعن بصحة جيدة بسبب الحفاظ على سلامة الغدة الدرقية .

- العصير الأخضر يعزز عمل الغدة الدرقية

وقد أثبتت الدراسات أن اتحاد مجموعة من الخضراوات والفواكة يمكن أن يكون خليطا قادرا على تعزيز عمل الغدة الدرقية وتقليل الوزن وهو

- ½ ثمرة من الأفوكادو مقطعة إلى مكعبات

- 2 ملعقة كبيرة من السبانخ المفرومة

- ½ كوب من أوراق الكزبرة الخضراء

- 3 ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند أو الزبادى

- 3ملاعق كبيرة من عصير التفاح الطبيعى

- ملعقة كبيرة عصير ليمون طبيعى

- ½ ملعقة صغيرة من ملح البحر

تمزج جميع المكونات فى الخلاط حتى تصبح ناعمة تمامًا ويتم تناولها خلال اليوم الواحد.