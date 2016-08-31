بالفيديو - الهدف الدولي الثاني يضيع.. رمضان صبحي يهدر ركلة بعد خلاف مع النني

أهدر رمضان صبحي لاعب ستوك سيتي الإنجليزي ركلة جزاء في مباراة منتخب مصر وغينيا الودية اليوم الثلاثاء.

وحصل منتخب مصر على ركلة جزاء في الدقيقة 77 بعد عرقلة وليد سليمان تقدم رمضان صبحي لتسديدها قبل أن يتصدى لها حارس غينيا.

وفشل رمضان في تسجيل هدفه الدولي الثاني مع منتخب مصر، بعدما سجل الهدف الأول في مرمى نيجيريا.

وشارك رمضان صبحي في الشوط الثاني من المباراة بدلا من مصطفى فتحي.

وشهدت الثواني قبل تسديد ركلة جزاء خلافا بين رمضان ومحمد النني حيث رغب كل منهما في تسديد الركلة قبل أن يقوم لاعب ستوك سيتي بتصويبها.

شاهد ركلة جزاء رمضان صبحي