ضبط عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وحشيش بالشرقية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، اليوم الأربعاء ، من ضبط عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية ومواد مخدرة قبل ترويجها بدائرة المركز، تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة ،برئاسة أحمد يسن وبإشراف المستشار أحمد الفقى، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائي ،يفيد قيام النقباء شادي الكفراوي ومحمد جمال وبلال عبد الدايم ،معاوني مباحث مركز شرطة الزقازيق ،برئاسة الرائد أشرف ضيف رئيس مباحث المركز، بعد إذن النيابة العامة والتحريات السرية، بضبط "محمود ا ل" عاطل ومقيم كفر الحمام وشهرته "محمود حلوله" وبحوزته سلاح ناري طبنجة و ٣٠ قرصا من عقار التامور المخدر ومبالغ مالية وهواتف محمولة، وذلك بعد ورد معلومات لضباط المباحث المركز بقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وتم ضبطه أثناء قيامه بتجهيز كمية كبيرة استعدادا لتوزيعها على زبائنه، تحرر عن ذلك المحضر رقم ٣٩٧٢٣ لسنة٢٠١٦ ج المركز.

كما تم ضبط" كريم ف م"26 سنة عاطل ومقيم السطوحية مركز الزقازيق، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و ٣٥ لفافة من الهيروين المخدر، وتم ضبطه حال قيامه بتجهيز كمية كبيرة استعدادا لتوزيعها على زبائنهم تحرر على ذلك المحضر رقم ٣٩١٨٦لسنة٢٠١٦ ج المركز.

فيما تمكن ضباط مكافحة المخدرات بالزقازيق، اليوم ، من ضبط عاطل قبل قيامه بترويج 200 جرام هيروين بدائرة مركز الزقازيق، وتم التحفظ علي المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، حيث تم عملكمين للمتهم " تامر ف ص "30 سنة عاطل ومقيم سعدون مركز بلبيس، أثناء تردده على دائرة مركز الزقازيق لترويج المخدرات، وضبط بحوزته 87 تذكرة هيروين بإجمالي أوزان 200 جرام ، وتبين أن المتهم هارب من جناية مخدرات عقوبة 3 سنوات بقسم شرطة العبور كما أنه سبق اتهامه في قضيتى مخدرات وسرقة بالإكراه ،وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكن الرائد أحمد فخري العزازي، رئيس مكافحة فاقوس بالشرقية، من ضبط عاطل قبل قيامه بترويج 12 طربة من مخدر الحشيش، تم التحفظ علي المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، حيث تم ضبط "عباس أ س " وشهرته أبوحنين 30 سنة عاطل ومقيم المحسمة القديمة القصاصين الجديدة الإسماعيلية، والسابق ضبطه فى الجناية رقم 496 جنايات مركز التل الكبير لعام 2010، وتم ضبطه بعد استصدار إذن النيابة العامة ، فى كمين أُعد له.