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رئيس هيئة تعاونيات البناء: مصر بدون أزمة إسكان عام 2020

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رئيس هيئة تعاونيات البناء: مصر بدون أزمة إسكان عام 2020 رئيس هيئة تعاونيات البناء: مصر بدون أزمة إسكان عام 2020

>كتب أحمد حسن

أكد الدكتور حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء، أن ستكون بدون أزمة إسكان عام 2020، وذلك طبقًا للمدة الزمنية التى وضعتها القيادة السياسية للحكومة، للانتهاء من أزمة السكن فى مصر .

 

وأضاف الدكتور حسام رزق، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الإسكان تنفذ أكبر وأضخم مشروع لمحدودى الدخل على مستوى العالم، بالإضافة لتنفيذ 800 ألف وحدة بالمناطق العشوائية فى ظل الظروف التى تعانى منها الدولة حاليًا، وهو ما يمثل التحدى الأكبر الذى يواجه الدولة فى هذه الظروف.

 

وتابع الدكتور حسام رزق، قائلاً: "فى كل الدول الأوروبية والدول المتقدمة لا تنتج الدولة سوى 5% فقط من إنتاج الوحدات السكنية"، مشيرًا إلى أنه يجب أن تتحول مصر لمرحلة كيانات أهلية لإنتاج الوحدات السكنية، متابعًا "أتمنى أن تكون داخل كل قرية ونجح جمعية إسكان تعاونى تتولى حل أزمة السكن وبناء الوحدات اللازمة".

 


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