صورة - محمد إبراهيم يصل إلى ألمانيا لبداية رحلة التأهيل

وصل صانع ألعاب الزمالك محمد إبراهيم إلى ألمانيا في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء من أجل بداية رحلته التأهيلية من إصابته بكسر في الكاحل التي تعرض لها قبل أسابيع أمام صن داونز.

محمد إبراهيم لن يبدأ الموسم الجديد مع الزمالك إذ من المتوقع أن يعود للتدريبات الجماعية في نهاية أكتوبر المقبل.

صانع الألعاب الموهوب حط الرحال بمدينة شتوتجارت الألمانية التي سيبدأ فيها رحلته التأهيلية من الإصابة مع وكيله سالم محمد سالم.

وسيقضي اللاعب فترة قد تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع في المركز الطبي الخاص بنادي شتوتجارت لإجراء عمليات التأهيل.