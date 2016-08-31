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خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر السلام بجدة أمس رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني الدولي (الإيكاو) د. أولومويا بينارد أليو.

وفي بداية الاستقبال عبر رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني الدولي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تقديم المملكة دعماً مالياً بمبلغ مليون دولار لبرنامج المنظمة في مساعدة الدول غير القادرة على تطبيق القواعد والتوصيات الدولية الخاصة بسلامة الطيران والبرامج ذات العلاقة.

عقب ذلك جرى استعراض أبرز الجهود الدولية للمنظمة، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة والمنظمة في مجال الطيران المدني.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، ومساعد رئيس هيئة الطيران المدني للسلامة والأمن والنقل الجوي عبدالحكيم بن محمد البدر، والمدير الإقليمي لمكتب المنظمة الدولية للطيران المدني في الشرق الأوسط محمد رحمة.

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الملك سلمان مستقبلاً رئيس (الإيكاو)

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د. مساعد العيبان، سليمان الحمدان، وعبدالحكيم البدر حضوراً في الاستقبال

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