اتفاقية تعاون بين المملكة والصين تتوج بـ 100 ألف وحدة سكنية في ضاحية الأصفر السكنية بالأحساء

سلمان بن سعيدان

اعتبر عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاعي التطوير العقاري ومواد البناء أن الشراكة الجديدة بين المملكة والصين التي توجت صباح أمس بتوقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين خلال الاجتماع الأول للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى الذي ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ونائب رئيس الوزراء الصيني تشانغ قاو في بكين.. خطوة مهمة لنقل التجرية الصينية في قطاع الانشاءات والبناء.

وشهد اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم بين "حكومة الإنشاء" ووزارة الإسكان في المملكة لإنشاء مدينة جديدة في ضاحية الأصفر التي تضم 100 ألف وحدة سكنية في الأحساء، والتوقيع على اتفاقية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان.

وقال سلمان عبدالله بن سعيدان رئيس مجموعة سلمان بن سعيدان للعقارات المشارك ضمن وفد رجال الأعمال في الصين: في الحقيقة لم أجد اقبالاً واهتماماً من رجال الأعمال الصينين والشركات الكبرى كما في هذه الزيارة، الجميع يبحث عن فرص للاستثمار في المملكة من جميع القطاعات بدون استثناء.. خاصة مواد البناء الحديثة، والمقاولات.. لافتاً إلى أن رؤية المملكة 2030 عززت من اهتمام القطاع الخاص الصيني بالسوق السعودي خاصة مواد البناء والتطوير والإسكان الميسر، حتى أن التقيت بشركات تمويل ترغب في السوق السعودي.

وأبدت شركات صينية عدة تستهدف سوق البناء في المملكة اهتمامها، بهدف تسويق منتجاتها في السعودية، عبر وكلاء أو وسطاء للاستفادة من خطط التنمية الكبيرة والمطروحة حالياً وتوجهات برنامج التحول الوطني2020، نظراً إلى أن منتجات تلك الشركات جديدة على السوق السعودية ومنخفض الأسعار، وهو ما يجعلها تقلل من شروط إعطاء وكالة لشريك سعودي لتسويق منتجاتها محليا".

وأضاف "اللافت للنظر أن هناك شركات صينية، ابتكرت مواد بناء جديدة من خامات للمرة الأولى يتم استخدامها، وذات تكلفة أقل، بالمقارنة مع المنتجات الأوروبية أو الأميركية، التي ترفض التنازل عن أسعارها المرتفعة"، مشيراً إلى أن "العديد شركات التطوير العقاري في الدول الأوروبية نفسها، تركت منتجات بلدانها، وتوجهت إلى استخدام المنتجات الصينية، لتقليل الكلفة العامة في المنتجات العقارية التي تعرضها للبيع".

من جهته اعتبر د.مسفر القحطاني رئيس شركة تطوير الإسكان - المتخصصة في تطوير الأحياء السكنية المغلقة - أن الصناعات الصينية شريك رئيس في التنمية العمرانية في المملكة، خاصة في مواد البناء، ونقل بعض التجارب الهامة في تطوير الاحياء السكنية، وأضاف: أثبتت الصناعات الصينية في العديد من المجالات، قدرتها على المنافسة في جميع أسواق العالم، من خلال الجودة المطلوبة، والسعر المعقول.

ويقول د.عبدالله بن حمد المشعل المستثمر في قطاع التطوير والايواء في مكة المكرمة والمدينة المنورة: إن الصين نجحت في استثمار تقدمها في قطاع التقنية والتكنولوجيا بشكل جيد، وتوصلت إلى ابتكارات من شأنها أسهمت في تصنيع سلع كثيرة ومتعددة، وتستقطب زبائن لها من دول العالم، مشيراً إلى أن "تطور المنتجات الصينية في تواصل مستمر، بالاعتماد على تطور الأبحاث التي تجريها بصفة مستمرة، لترتقي بمنتجاتها من جانب، ولكن وفق سياسة تسعيرية، تميل إلى الانخفاض الذي يبحث عنه أصحاب الدخل المحدود على مستوى العالم".

وأضاف "من بين المجالات الصناعية التي نجحت فيها الصين، قطاع مواد البناء، الذي تخصصت فيه شركات صينية عملاقة، وبدأت توجه جزءاً من استثماراتها في إجراء أبحاث علمية، لتصنيع مواد بناء عالية الجودة إلى حد كبير، ومنخفضة الأسعار، وهو الأمر الذي شجع شركات التطوير العقاري على مستوى العالم، ومن بينها الشركات السعودية على التعامل معاً، واستيراد منتجاتها بكميات كبيرة، والاستفادة منها في مشاريع السكن، الأمر الذي قلل الأسعار بعض الشيء".

من جهته دعا عبدالرحمن المهيدب المتخصص في قطاع التطوير والاستثمار العقاري الشركات السعودية إلى محاكاة الشركات الصينية. وقال: "سر تفوق شركات مواد البناء الصينية، أنها خصصت ميزانيات لإجراء البحوث العلمية، والتوصل إلى حلول علمية للكثير من الإشكاليات التي تواجه المجتمعات". وتابع: "الصين أدركت من خلال الدراسات الميدانية أن هناك من يبحث عن الأوفر والأقل سعراً، ومن هنا قررت توفير العديد من السلع التي ترضي غرور المستهلك حول العالم، ولذلك نجد أن الصين بها أكبر عدد من براءات الاختراع، التي أسفرت عن تصنيع منتجات كثيرة ومتعددة، ومنخفضة القيمة"، داعياً "الشركات السعودية إلى تخصيص جزء من ميزانياتها للبحث العلمي، والتوصل إلى حلول وابتكارات تمهد لصناعة منخفضة التكلفة، وعالية الجودة".

وتشير مصادر إلى أن الصين درست أسواق العالم بشكل علمي مدروس، ووجهت دفة الصناعات لديها، صوب احتياجات هذه الأسواق، الأمر الذي جعلها تحتل مكانة مرموقة وحصصاً كبيرة في الأسواق العالمية، الأمر الذي جعلها تنجح في ضخ سيل منتجاتها، المتفاوتة في الجودة والسعر معا، تاركة للعميل حرية اخيتار ما يناسبه من السلع المختلفة.

ويعد اقتصاد الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد اقتصاد الولايات المتحدة، وقد سبق اقتصاد اليابان في عام (2010) بناتج محلي بسيط، يقدر بـ 4.91 تريليون دولار، حسب مقياس سعر الصرف، وثاني أكبر اقتصاد بعد اقتصاد الولايات المتحدة بناتج إجمالي يقدر بـ 8.8 تريليونان دولار (2009) حسب مقياس تعادل القدرة الشرائية.

وتعتبر الصين أسرع اقتصاد كبير نامي والأسرع في الثلاثين سنة الماضية بمعدل نمو سنوي يتخطى الـ 10 في المائة. قلص نمو الناتج القومي للفرد، الفقر بمعدل 8 في المئة سنويا في العقود الثلاثة الأخيرة، لكن نموه السريع صاحبه تفاوت في نصيب الفرد. وتندرج الصين ضمن الفئة المتوسطة الدنيا في العالم حسب نصيب الفرد من الناتج المحلي البسيط، وقدره 3180 دولاراً وتحتل المرتبة 104 من أصل 178 دولة والمرتبة 97 من أصل 178 دولة حسب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وقدره 5943 في 2008 تبعاً لتصنيف صندوق النقد الدولي. لذلك الصين هي أكبر دولة تجارية وأكبر مصدر وثاني أكبر مستورد في العالم.