روحانية مكة تنسي الحجاج اليمنيين «فواجع الحوثيين»

وصول طلائع الحجاج اليمنيين إلى الأراضي المقدسة

من أزيز المحركات، والآليات العسكرية الحوثية، وأتباع المخلوع صالح، وتهديداتهم المغلفة بلغة الموت، إلى روحانية مفعمة بالإيمان، وأصوات لا تخرج عن تلاوة القرآن والذكر والصلاة، بنسائم معطرة بحمد الله وشكره، تسللت إلى قلوب الحجاج اليمنيين ليتذوقوا طعم الحياة الآمنة التي سلبها الحوثيون وأتباع صالح بممارساتهم الرعناء.

إلى ذلك استقبل وزير الأوقاف والإرشاد اليمني فؤاد بن الشيخ وممثلو مؤسسة طوافة حجاج الدول العربية بماء زمزم طلائع الحجاج اليمنيين الذين وصلوا مكة وسط حفاوة وترحاب بالغين.

وعبر الوزير ابن الشيخ عن شكره وتقديره على جهود الجهات السعودية المعنية في تسهيل وصول حجاج بلاده في ظروف حالكة.

غالب: أهل الفساد سعوا لعرقلة حجنا.. ولكن الله أفشل مساعيهم

من جانبه قال عضو لجنة الطوارئ بمكتب حجاج اليمن لتسيير أعمال الحج عبدالرحمن غالب " تكشفت الحقائق وخسروا رهانهم واعتقدوا انه لن يتم الحج الا بهم وعبرهم بينما كان إيماننا قوياً بأن الله لا يصلح عمل الفاسدين.

وقال "ها هم حجاج بيت الله الحرام يصلون الى مكة المكرمة محفوفين بكرم الضيافة والحب وسط اهتمام قيادة وشعب المملكة العربية السعودية فاضحين كل إفك افتري على قيادة المملكة كاشفة حقيقة من أرادوا التضامن مع اسيادهم بعرقلة الحج وبرغم سعيهم بشتى الطرق حرمان اليمنيين عبر أدواتهم الفاسدة ممن تعودوا على استغلال موسم الحج للإثراء غير المشروع لخلق الاعذار الواهية لعرقلة الحج. وتابع غالب "ها هم حجاج بيت الله يصلون الى مكة مهللين مكبرين رافعين ايديهم متضرعين بالدعاء الى الله ان يخذل دعاة الفتنة مؤكداً على فشل مساعي الانقلابيين وشركائهم من أهل الفساد؛ في إفشال موسم الحج وتبين انهم من عمدوا وسعوا لعرقلة الحج. وقد أفشل الله مساعيهم. وأضاف "لكن وأمام صخرة عزيمة الصادقين تكسرت كل أوهامهم وأحلامهم وتبين الحق من الباطل والكاذب من الصادق وتبين للحجاج وبشكل عملي ما قدمته وتقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفيين من تسهيلات للحجاج اليمنيين ليؤدوا مناسكهم بسهولة ويسر مبيناً أنه ليس على هذه القيادة بغريب وهي من بذلت وتبذل وتسخر كل الإمكانات والجهود لخدمة الحجاج والمعتمرين. واختتم حديثه قائلاً: "كسبنا رهاننا بأن لاحج عبر الانقلابيين وشركائهم الفاسدين وأكدنا ومازلنا انه ليس بين الحلم والواقع سوى عزيمة الصادقين وإرادة لن تلين.