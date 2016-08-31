الهيئة السورية العليا للمفاوضات تجتمع في الرياض.. لرسم سيناريو تفصيلي للمرحلة الانتقالية

تجتمع الهيئة العليا للمفاوضات يوم الجمعة والسبت المقبلين في الرياض، لوضع سيناريو تفصيلي لما ينبغي أن تكون عليه المرحلة الانتقالية، وتحديد مصير الحل السياسي لانقاذ الشعب السوري.

وكشف لـ”الرياض” الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات رياض نعسان آغا مزيدا من التفاصيل حول هذا الاجتماع، وأنه ستتم دراسة الوضع السياسي الراهن ومجريات الحدث الدموي في سورية وبالتالي لابد أن يكون لنا اجتماع مع الدول الداعمة.

وستبحث المفاوضات بحسب نعسان آغا رؤية الهيئة العليا للمفاوضات في المرحلة الانتقالية، كما سيتم مناقشة جملة من التفاصيل المتعلقة بالهيئات التي يجب أن تنشأ وبرؤية الهيئة بعملية المشاركة.

وقال آغا: ستتم دراسة الوضع السياسي الراهن ومجريات الحدث الدموي في سورية وبالتالي لابد أن يكون لنا اجتماع مع الدول الداعمة، مؤكدا أن الاجتماع سوري- سوري وسيكون على مدى يومين وقد يمتد إلى ثلاثة أيام، وأن الاجتماع دوري وتنظيمي. وأكد آغا أنه لن يكون هناك تواجد للممثل الأممي ديمستورا، وسنرفع له رؤية الهيئة في المرحلة الانتقالية لأنها ستكون وثيقة لأي مفاوضات مقبلة، مشيرا إلى امكانية التوصل إلى حل سياسي بالنسبة لهم لم تعد قضية تفاؤل أو تشاؤم، فالوضع الدولي الراهن معقد جدا، كما أن هناك اتفاقات يتم الحديث عنها بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الوضع السوري دون وجود ممثل من المعارضة السورية لذلك يصعب علينا أن نتلمس المستقبل دون وضوح الرؤيا لدى الدول الداعمة. واستطرد آغا نحن ننتظر أن تعلن الدول المجتمعة حول سورية بما يتفقون عليه، فأصبحنا وكأننا الحاضر الغائب، على الرغم من أن الامر يتعلق بالشأن السوري، فيجب أن نكون شركاء بما يتفقون عليه. وأكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات أنهم سيدرسون مع سفراء الدول الصديقة وسفراء الدول المجتمعة إمكانية وجود ممثل من المعارضة خلال اجتماعات تلك الدول، لأنه لا قيمة لأي اتفاق غير قابل للتنفيذ بموافقة الشعب.

وأشار إلى أنهم ينتظرون أن يفهموا مايتم الاتفاق عليه في تلك الاجتماعات المغلقة، خاصة وأن غالبيتها تتعلق بأمور تقنية لبحث حلول لا تتجاوز ال٤٨ ساعة بهدف ادخال المساعدات الانسانية، موضحا أنها ليست حلولا مستقبلية للقضية السورية، فهي مفيدة ولكنها ليست ذات نتائج على المدى الطويل.