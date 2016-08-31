سياسيون عراقيون يستنكرون قرار استبدال السفير السبهان

أعرب ائتلاف متحدون للإصلاح العراقي برئاسة أسامة النجيفي وعدد من السياسيين العراقيين رفضهم لقرار الخارجية العراقية في استبدال السفير السعودي في بغداد الأستاذ ثامر السبهان، وأكدوا على عدم قناعتهم بموقف الخارجية العراقية حول طلبها إبعاد سفير المملكة واستبداله بسفير آخر.

وأوضح ائتلاف متحدون في تصريح زود الـ"الرياض" بنسخة منه "بأن المبررات التي قدمتها الخارجية العراقية كانت واهية ولا ترتقي لاتخاذ هذا القرار المتعسف والمفاجئ تجاه دولة جارة وشقيقة لها ثقلها الإقليمي ودورها الإيجابي تجاه العراق".

وأضاف بأن العرف الدبلوماسي جرى على أن تكون مثل هذه الطلبات محصورة في القنوات الرسمية السرية وما أعلن الطلب جهاراً إلا تعبيراً عن موقف غير ودي تجاه المملكة ومن دون مسوغات مقبولة، وقال الائتلاف "ليس من قبيل المصادفة أن تستقبل الخارجية العراقية في اليوم التالي وفداً من جماعة الحوثيين اليمنية المسلحة في مسألة ما تزال موضع انقسام داخلي لدى اليمنيين أنفسهم، وهذه فيها رسالة استفزاز في تجاه الموقف العربي وتنم عن انجرار الحكومة نحو المحور الإيراني وهو ما يسبب تصدعاً جديداً في الجبهة الداخلية كنا أحرى بالابتعاد عنه"، ودعا ائتلاف متحدون للإصلاح الحكومة العراقية إلى مراجعة قراراها فيما يتعلق بعلاقتها مع المملكة العربية السعودية.

من جانبه، قال النائب في مجلس البرلمان العراقي حامد المطلك "بأن قرار الخارجية العراقية حول سفير خادم الحرمين في بغداد قرار خاطئ وغير دبلوماسي ولا يصب في مصلحة العراق مع أشقائه العرب".وأضاف أن العراق عضو في الجامعة العربية وعضو مؤسس ولا يمكن إبعاده عن محيطة وأشقائه العرب ومهما كانت الظروف والتدخلات الخارجية، ومن الخطأ الذهاب لطرق غير دبلوماسية لا تخدم العراق، ولا نريد أن تُربط مصلحة العراق بمصلحة أشخاص أو مجاميع أو جهات خارجية.وشدد على أن العراق جزء من محيطه العربي ولا يمكن بأي حال من الأحوال إهمال هذا الموضوع وهذا الموقف، وعلى السياسة الخارجية العراقية أن تنظر لمصلحة العراق ومصلحة أشقائه العرب وقوة وحجم ومكانة المملكة في العالم العربي والعالمي التي أثبتت بأنها تدعم كافة أبناء الشعب العراقي، أما السماح لجهات خارجية تبحث عن مصالحها الخاصة في إبعاد العراق عن محيطة العربي لن نرضى ولن نسمح لها بذلك.فيما أكد لـ"الرياض" نائب عراقي رفض ذكر اسمه حفاظاً على سلامته "بأن سياسة الخارجية العراقية تتحكم فيها طهران وليس للعراقيين أي ظهور"، وأضاف خير دليل هو استقبال وزير الخارجية العراقية وفدا من الحوثي أول أمس وهو الذي يقتل أبناء الشعب اليمني، وما هذه الشخصية إلا إرهابية تسببت في انشقاق أبناء الشعب اليمني ويحارب بجانب قائد مخلوع من الشعب اليمني، وكيف للعراق الذي يبحث عن استقرار وأمن أبناء شعبه أن يستقبل مثل هذه الشخصيات الإجرامية التي تسببت في تشتت أبناء شعبها.

أسامة النجيفي