ولي ولي العهد ونائب رئيس الوزراء الصيني وقعا اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة رفيعة المستوى

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في بكين أمس مع دولة نائب رئيس الوزراء الصيني تشانغ قاو لي الاجتماع الأول للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الإستراتيجية والفرص المستقبلية لتعزيز الشراكة القائمة بين المملكة والصين، والسعي من خلال اللجنة لتحقيق الأهداف التي يطمح لها البلدان.

سموه وتشانغ قاو لي استعرضا العلاقات الإستراتيجية وفرص تعزيز الشراكة.. وشهدا توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم

وقد وقع ولي ولي العهد ونائب رئيس الوزراء الصيني على اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة سعودية صينية رفيعة المستوى ومحضر أعمال الدورة الأولى للجنة.

إثر ذلك جرى توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وجمهورية الصين الشعبية.

وعقد الأمير محمد بن سلمان امس لقاءً ثنائيًا مع دولة نائب رئيس الوزراء الصيني.

ورحب تشانغ قاو لي بسموه في زيارته الحالية، فيما عبر سموه عن الشكر على الحفاوة والاستقبال، والتطلع لتطوير التعاون الإستراتيجي بما يحقيق طموحات قيادتي البلدين. وجرى استعراض الجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يتلاءم مع رؤية البلدين في تعزيز مكانتهما الدولية واستثمار الموارد المتاحة بما يحقق المصالح المشتركة.

والتقى الأمير محمد بن سلمان أمس مستشار الدولة الصيني يانغ جيه تشي وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وعددٍ من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

سموه يشهد مع نائب رئيس الوزراء توقيع الاتفاقيات (عدسة: بندر الجلعود)