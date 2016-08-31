أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

ولي ولي العهد ونائب رئيس الوزراء الصيني وقعا اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة رفيعة المستوى

Google+ Print
ولي ولي العهد ونائب رئيس الوزراء الصيني وقعا اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة رفيعة المستوى ولي ولي العهد ونائب رئيس الوزراء الصيني وقعا اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة رفيعة المستوى

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في بكين أمس مع دولة نائب رئيس الوزراء الصيني تشانغ قاو لي الاجتماع الأول للجنة الصينية المشتركة رفيعة المستوى.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الإستراتيجية والفرص المستقبلية لتعزيز الشراكة القائمة بين المملكة والصين، والسعي من خلال اللجنة لتحقيق الأهداف التي يطمح لها البلدان.

سموه وتشانغ قاو لي استعرضا العلاقات الإستراتيجية وفرص تعزيز الشراكة.. وشهدا توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم

وقد وقع ولي ولي العهد ونائب رئيس الوزراء الصيني على اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة سعودية صينية رفيعة المستوى ومحضر أعمال الدورة الأولى للجنة.

إثر ذلك جرى توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وجمهورية الصين الشعبية.

وعقد الأمير محمد بن سلمان امس لقاءً ثنائيًا مع دولة نائب رئيس الوزراء الصيني.

ورحب تشانغ قاو لي بسموه في زيارته الحالية، فيما عبر سموه عن الشكر على الحفاوة والاستقبال، والتطلع لتطوير التعاون الإستراتيجي بما يحقيق طموحات قيادتي البلدين. وجرى استعراض الجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يتلاءم مع رؤية البلدين في تعزيز مكانتهما الدولية واستثمار الموارد المتاحة بما يحقق المصالح المشتركة.

والتقى الأمير محمد بن سلمان أمس مستشار الدولة الصيني يانغ جيه تشي وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وعددٍ من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

سموه يشهد مع نائب رئيس الوزراء توقيع الاتفاقيات (عدسة: بندر الجلعود)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية