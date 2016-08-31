الصلع يهدّد مستقبل هيلينا بونهام كارتر

التقطت عدسات الباباراتزي صوراً للنجمة العالمية هيلينا بونهام كارتر Helena Bonham Carter ، تظهر مدى تغيّر مظهرها بعد معاناتها مع الصلع.

وقد انتشرت الصور بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إنّ إطلالتها وقعت كالصدمة على روّاد المواقع الاجتماعية.

وربط البعض بين غياب النجمة الإنجليزية في الآونة الأخيرة عن الساحة الفنية وبين مظهرها الحالي، إذ توقعوا أن تكون قد أصبحت خارج حسابات مخرجي هوليوود.

وفي السياق عينه، أبدى عدد كبير من معجبي هيلينا جهوزيتهم لعلاجها من الصلع لتتمكن من العودة بقوة إلى الأدوار السينمائية المهمّة واستعادة رغبة المخرجين في اختيارها.

يُذكر أنّ هيلينا بونهام كارتر ظهرت لأول مرة على التلفاز في مسلسل "A Pattern of Roses" قبل أن تحصل على دورها الأول في فيلم "Lady Jane". وقد اشتهرت من خلال أدوارها في أفلام برتون، خصوصاً في فيلمي سويني تود وأليس في بلاد العجائب، و كذلك من خلال دور بيلاتريكس لسترانج في سلسلة أفلام هاري بوتر.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"