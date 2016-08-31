يسرا "نجمة الشعب" على حساب ليلى علوي وغادة عبد الرازق

توجت النجمة يسرا بلقب "نجمة الشعب"، وفقاً للاستفتاء الذي أجراه راديو " 95 إف إم الشعبي"، بعد نجاح مسلسلها الأخير "فوق مستوى الشبهات"، الذي عرض فى الموسم الرمضاني 2016، متفوقة على زميلة العمر الفنانة ليلى علوي بطلة "هي ودافنشي" والنجمة غادة عبد الرازق بطلة مسلسل "الخانكة"، كما منح لقب "نجم الشعب" للفنان الشاب عمرو يوسف عن دوره بمسلسل "جراند أوتيل" متفوقاً على كلّ نجوم دراما رمضان.

البيان الرسمي الصادر عن إدارة المحطة الإذاعية الشهيرة أكد أن يسرا تصدّرت التصويت بـ 6824 صوتاً بفارق 400 صوت عن النجمة ليلى علوي، التي جاءت في المركز الثاني بدورها في مسلسل هي ودافنشي. أمّا في المركز الثالث، فجاءت النجمة غادة عبد الرازق، بينما خرجت النجمات منى زكي ونيللي كريم ولبلبة من المنافسة.

أما لقب "نجم الشعب" فقد فاز به النجم عمرو يوسف عن دوره في مسلسل جراند اوتيل، بعد حصوله على 7350 صوتاً. وجاء في المركز الثاني النجم عمرو سعد بدوره في مسلسل يونس ولد فضة، وفي المركز الثالث النجم يوسف الشريف بدوره في مسلسل القيصر، فيما احتلّ المركز الأخير الأسطورة محمد رمضان بعد اختيار مسلسله الأسوأ في موسم دراما رمضان 2016.

كما فاز أحمد سعد بأفضل غناء تتر مسلسل يونس ولد فضة. أمّا مي سليم ففازت بلقب أفضل دور ثانٍ في مسلسل هي ودافنشي. واحتلّ مسلسل "جراند أوتيل" المركز الأول، ويليه مسلسل "أفراح القبة"، كما تمّ منح تكريم خاصّ للفنان أحمد عز عن دوره بمسلسل "تورا بورا" الإذاعي.

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