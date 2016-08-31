تعيين بطلة "جحيم في الهند" سفيرة لرعاية اللاجئات والأطفال العرب

أعلنت الفنانة ياسمين صبري نجمة فيلم "جحيم في الهند" اختيارها سفيرة لحملة "أنتى الأهم" التي أطلقتها منظمة المرأة العربية لرعاية اللاجئات والأطفال العرب. وستتولى ياسمين مهمة إلقاء الضوء على معاناة المرأة العربية اللاجئة، ورعاية مسابقات خاصة لإعادة تأهيل أطفال المخيمات.

ياسمين استبقت الإعلان الرسمي للمنظمة العربية، وكشفت عن الخبر عبر صفحتها الرسمية بموقع انستقرام قائلة: "يشرفني أختياري سفيرة لحملة "أنتى الأهم"، وهى الحملة التي تعمل عليها مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة ومؤسسة سفراء العمل التطوعي بالتعاون مع منظمة المرأة العربية، لحماية حقوق المرأة العربية خاصة في ظل ما تعانيه نتيجة النزاعات التي تشهدها المنطقة وما تتعرض إليه المرأة من انتقاص من حقوقها حتى الآن".

يذكر أن الحملة تستهدف ما يقرب من ألف سيدة وطفل لاجئ في القاهرة. وتأتي الحملة التوعوية للّاجئات العربيات تنفيذاً لتوصيات مؤتمر قضايا اللاجئات والنازحات في المنطقة العربية، الذي عقدته منظمة المرأة العربية في شهر مايو الماضي.

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