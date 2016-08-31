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السلطان: فتح 91 مدرسة تعليم كبار ومتوسطة وثانوية ليلية للبنين بالرياض

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السلطان: فتح 91 مدرسة تعليم كبار ومتوسطة وثانوية ليلية للبنين بالرياض السلطان: فتح 91 مدرسة تعليم كبار ومتوسطة وثانوية ليلية للبنين بالرياض

ناصر السلطان

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض محمد بن عبدالله المرشد فتح 91 مدرسة تعليم كبار ومتوسطة وثانوية حكومية وأهلية للعمل خلال العام الدراسي الجديد.

وأوضح مدير الإدارة المدرسية ناصر السلطان أنه تم تكليف قادة لهذه المدارس والبالغ عددهم 88 قائدا، حيث يتولى بعض القادة إدارة مدرستين متوسطة وثانوية معا، منهم 25 قائدا لمراكز تعليم الكبار موزعة على أحياء مدينة الرياض ومحافظات ضرما ورماح والمزاحمية وإصلاحية الحائر وإصلاحية الملز، و18 قائدا للمدارس المتوسطة الليلية الحكومية موزعة على أحياء الرياض وإصلاحية الملز وثلاثة قادة لمدرستين متوسطة وثانوية، و22 قائدا لمدارس ثانوية ليلية حكومية موزعة على أحياء مدينة الرياض والمحافظات المجاورة لها، وثمانية قادة للمدارس المتوسطة الليلية الأهلية، و12 قائدا للمدارس الثانوية الليلية الأهلية.

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