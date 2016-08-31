أمانة الرياض تجند أكثر من 1600 طبيب بيطري ومشرف وعامل في 7 مسالخ ثابتة في الرياض

كشفت أمانة منطقة الرياض عن خطة برنامج الأضاحي لموسم عيد الأضحى المبارك لعام 1437هـ، والتي تتضمن تجهيز 7 مسالخ ثابتة يعمل فيها أكثر من 1600 كادر من مختلف التخصصات منهم 31 طبيبا بيطريا، و133 مشرفا، و 555 جزارا، و 408 عمال للنظافة وسحب الجلود، و 475 عاملا للتنزيل والتحميل، بالإضافة إلى تجهيز عدد من المسالخ المتنقلة في عدد من الأحياء، والسماح لأكثر من 80 مطبخا بممارسة سلخ الأضاحي بعد تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وبين الدكتور فلاح بن عبدالله الدوسري مدير عام الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض، أن المسالخ الثابتة، ألزمت بتطبيق برنامج تهيئة المسالخ، وذلك من خلال التأكد من استكمال المشغلين للخطة التشغيلية لكل مسلخ وبالإضافة إلى تواجد الإمكانات البشرية من جزارين وعمالة وتجربة تنفيذ الخطة ابتداء من 1/11/1437 هـ على أن يباشر جهاز الاشراف إعداد محضر معاينة لكل مسلخ، وتهيئة الساحات الخارجية للمسالخ بحيث تصبح مواقف للسيارات وإنزال الأضاحي وفق تنظيم يسهل الحركة المرورية ويتم تنظيم المواقف بطريقة هندسية تساهم في انسياب الحركة مع مراعاة عملية وصول المواطن للمسلخ.

وشدد الدكتور الدوسري على أن المسالخ النظامية ستقوم بتنظيم عملية الترقيم بشكل يؤدي إلى انتظام عملية الاستلام والتسليم، وترقيم الأضاحي في المسارات المخصصة في كل مسلخ بشكل منتظم ومتتال ويعطى المواطن رقم يحمل نفس الرقم الموجود على الأضحية، ويكون استلام الأضحية في منطقة الترقيم من خلال السيارة في مسار محدد، بالإضافة إلى الالتزام بوضع مشرفين وعمال ترقيم على كل مسار مشرف لكل صالة بحيث يتم التنسيق فيما بينهما لتنظيم العمل وتوزيعه بين الصالتين تفادياً لتكديس الأضاحي في احدى الصالات عن الأخرى.

ووفق الدوسري ينص البرنامج على وضع مكان مناسب (خيمة) مجهزة بمقاعد وأجهزة تكييف وشاشة تلفزيون تقوم بعرض صالة الذبح وصالة التقطيع في المسلخ على الهواء مباشرة مع تقديم المشروبات الساخنة والباردة، بالإضافة إلى تأمين عدد 100 عامل نظافة موزعين على جميع المواقع مع 10 مشرفين ومراقبين يتواجدون في خارج المسالخ للمساعدة في التحميل والتنزيل والإسناد، وتوفير عدد كاف من الحراسات الأمنية لتنظيم سير العمل داخل وخارج المسلخ.