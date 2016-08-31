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إجراء المقابلات لـ«274» متقدماً للوظائف التعليمية بالرياض

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بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بإجراء مقابلات المتقدمين للوظائف التعليمية بمنطقة الرياض الذين بلغ عددهم 274 وكذلك إجراء مقابلات المتقدمين المرشحين في منطقة نجران الذين سجلوا مواعيد مقابلاتهم في منطقة الرياض.

وقد تفقّد مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية بمنطقة الرياض حمد بن عبدالله الشنيبر مقر لجان المقابلات، واطلع على عمل اللجان وسير المقابلات وإجراءاتها.

من جانبه، أكد مدير إدارة شؤون المعلمين بتعليم الرياض د. حمدان العمري على الاستعدادات والتنظيم الجيد لاستقبال المتقدمين، موضحًا أن تسجيل مواعيد المقابلات محددة بالساعات، بحيث تخصص كل ساعة لعدد من المواعيد تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، مشيرًا أنه تم تشكيل خمس لجان لإجراء المقابلات ولجنة واحدة لأعمال الحاسب لتسهيل إجراء المقابلات للمتقدمين.

ولفت د.العمري إلى أن المقابلات ستنتهي يوم الأربعاء المقبل الموافق 28/11 حسب توجيهات وزارة التعليم، داعيًا المرشحين إلى الالتزام بالحضور في مواعيد المقابلات المحددة التي تم اختيارها تسهيلاً لأعمال اللجان وتجنبًا لأي تأخير.

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