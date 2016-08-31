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«السعودي الألماني» في الرياض يعالج حـالات الصدفية بتقنيـات متقـدمـة

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«السعودي الألماني» في الرياض يعالج حـالات الصدفية بتقنيـات متقـدمـة «السعودي الألماني» في الرياض يعالج حـالات الصدفية بتقنيـات متقـدمـة

أوضح الدكتور مصطفى السعيد استشاري قسم الجلدية في المستشفى السعودي الألماني في الرياض، أن حالات الصدفية التي تراجع العيادة يتم التعامل معها وفق مقتضيات كل حالة بعد تشخيص دقيق، حيث يتم علاج الإصابة البسيطة بالصدفية -التي تكون فيها المواضع المُصابة ‫أقل من 10% من سطح الجسم- بالاعتماد على الكريمات والمراهم في ‫المقام الأول و هذه المستحضرات الطبية عادةً ما ‫تشتمل على مزيج من عنصر الكورتيزون المضاد للالتهابات ومستحضر فيتامين «‫د 3»، والذي يعمل على تنظيم عملية تكوين الجلد.

وقال د. مصطفى السعيد، أنه بالنسبة لحالات الصدفية المتوسطة إلى الشديدة فإنه يتم العلاج من الداخل بالأدوية التقليدية أ‫و المكونات البيولوجية.

(UV-B)و‫يعتبر العلاج بالضوء أحد طرق العلاج الأخرى للصدفية، إذ يتعرض المريض ‫لضوء الأشعة فوق البنفسجية

قصير الموجة. ويمتاز عمق الاختراق لهذا ‫الضوء بأنه قليل جدا، بحيث ينصب التركيز على البؤر الملتهبة , في البشرة فقط

ويتوافر بالمستشفى كافة أنواع العلاجات للصدفية ابتداء بالكريمات وحتى الحقن البيولوجية مرورا بجلسات الأشعة فوق البنفسجية أحادية الموجة

ومرض الصدفية عادة يصيب مناطق الكوعين والركبتين وفروة الرأس ، إلا أنه قد يمتد ليصيب جميع أجزاء الجسم و الصدفية مرض غير معدى.

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