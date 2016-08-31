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ثمانية مبانٍ تعليمية جديدة في الباحة

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استلمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة عدداً من المباني المدرسية والمجمعات التعليمية الجديدة تمهيداً لدخولها الخدمة مطلع العام الدراسي الجديد.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة سعيد بن محمد مخايش بأن المباني التي استلمت شملت أربعة مجمعات تعليمية للبنين والبنات في بعض محافظات المنطقة وثلاثة مبانٍ مخصصة لرياض الأطفال ومكتب للتعليم بمحافظة بالجرشي بمبالغ إجمالية قاربت (42) مليون ريال.

وقال: بأن استلام هذه المباني يأتي ضمن جهود الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة للاستعداد للعام الدراسي المقبل بتوفير بيئة تربوية تتحقق متطلبات العمل التربوي والتعليمي الجيد وتساير التطور المتسارع في التقنيات التعليمية الحديثة التي تجعل المبنى المدرسي أحد المحاور الهامة في منظومة الأداء الجيد للعمل التعليمي.

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