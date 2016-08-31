وزير التعليم: منح تعليمية للطلاب والطالبات الموهوبين في أفضل جامعات العالم

كشف وزير التعليم د. أحمد العيسى أن الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز "موهبة" ستقدم عددا من المنح الدراسية للطلاب والطالبات الموهوبين الحاصلين على عدد من الجوائز العالمية في مسابقات الأولمبياد الدولي.

جاء ذلك خلال تكريم الوزير لعدد من الطلاب والطالبات الحائزين على عدد من الميداليات وشهادات التقدير في المسابقات الدولية اليوم في مقر وزارة التعليم.

وأشار د. العيسى إلى أن ما تحقق من إنجازات عالمية يعود بفضل الله ثم بفضل ما يقدم للتعليم من دعم من القيادة -حفظهم الله- لأبنائهم الموهوبين والموهوبات.

ودعا المبدعين والمبدعات للتركيز على أهدافهم بطريقتهم، والتسلح بالعزيمة الصادقة لتحقيق الهدف، وقدّم التهنئة للفائزين والفائزات ولمدارسهم ومعلميهم، كما حيّا أسرهم الداعمة والمحفزة. من جانبه أكد وكيل وزارة التعليم د. عبدالرحمن البراك على أن هولاء الأبطال لازالوا يتحفزون للمنافسة ليتبوأ وطنهم مراكز متقدمة في مجالات علمية وفي مدة زمنية وجيزة.

وقال ما كان ذلك ليتم لولا جهود حثيثة بذلتها قيادتنا الرشيدة ومسؤولي التعليم، والمدارس، والمعلمين، مما يؤكد على أن تعليمنا بخير وأنه متى ما هيئ لأبنائنا وبناتنا الفرص فإنهم يحققون لوطنهم مراكز متقدمة وإنجازات غير مسبوقة.

ودعا د. البراك أبنائه وبناته الموهوبين إلى التطلع لإحراز الميداليات الذهبية بعدما حازوا على الفضية والبرونزية، مشيداً بدور الإعداد والتهيئة الذي بذلته إدارات التعليم وأقسام النشاط والمدارس للوصول إلى ما وصلوا إليه.

وقال نائب الأمين العام لمؤسسة "موهبة" د. عادل القعيد إن هذا التكريم وتخصيص وقت الوزير للالتقاء بأبنائه وبناته الذين شاركوا في معارض دولية وحازوا على جوائز وميداليات وشهادات هو في الحقيقة تكريم لكل مواطن في كل بيت سعودي حيث بذل موهوبو وموهبات الوطن جهداً واضحاً للوصول لهذا الإنجاز، مشيراً إلى أن هذا اللقاء سيكون له أكبر الأثر في تحفيزهم لقادم أفضل.

فيما أشار مدير عام الأولمبياد الدولي بمؤسسة "موهبة" د. عبدالرحمن القويزاني أن المملكة حققت هذا العام 40 ميدالية و10 شهادات تقدير.