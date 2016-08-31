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مدينة الملك سعود الطبية تستفيد من عودة 25 مبتعثاً

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كشفت مدينة الملك سعود الطبية بأن أكثر من 170 موظفا وموظفة تم ابتعاثهم خلال السنوات الماضية، شملت تخصصات طبية ونخبة من الإداريين، بحسب ما ذكرته رئيسة قسم الابتعاث بالمدينة نوف الهديان.

وأشارت إلى أن عودة 25 مبتعثا في تخصصات عدة، مؤهلة لمواصلة مسيرة تطوير المدينة، مبينة أن القسم يسعى لتوفير فرص رفع كفاءة التعليم الأكاديمي لجميع منسوبي المدينة في بيئة تعليمة مناسبة، وفق السياسات المعمول بها، هدفها الارتقاء بمهارات وقدرات كادرها.

وأفادت الهديان بأن مخرجات الابتعاث تضم نخبة مميزة من الأطباء، أكملوا دراستهم في تخصصات دقيقة ونادرة، من ضمنها جراحة الإصابات، وأورام الجهاز الهضمي، وغيرهم من المساعدين الصحين وإداريين. كما أن القسم ابتعث نحو 31 موظف وموظفة، خلال عام 1437هـ في مختلف التخصصات الطبية، من ضمنها تخصصات دقيقة في مجال الأشعة المقطعية المتقدمة، وجراحة الرأس والعنق.

ونوهت الهديان بأن القسم يهدف إلى أن يكون ابتعاث منسوبي المدينة إلى أفضل وأرقى الجامعات داخل المملكة وخارجها، وذلك لضمان جودة المخرجات.

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