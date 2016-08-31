دراسة: ضغط العمل يعرض النساء للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 10%

كشف الباحثون خلال دراسة حديثة عن أن النساء اللواتى يعملن بمهن شاقة أو يتعرضن لضغوط شديدة فى العمل أكثر عرضه للإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية والاكتئاب بنسبة 10%.

نقل الموقع البريطانى "ديلى ميل" الدراسة التى أجراها الباحثون من بيانات عدة شركات بالدنمارك وأمريكا، لمتابعة حالة العاملين الصحية، ووجدوا طلبات الإجازات المرضية للنساء أكثر من الرجال نظرًا لإصابتهن بالعديد من المشاكل الصحية.

وزادت إصابة العاملات بتلك الأمراض مع زيادة طلبات التصدير ما أدى إلى زيادة ساعات عملهم عن الحد المسموح به، ومن بين الأمراض التى أصيبوا بها الاكتئاب الحاد والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

وعند تطبيق نفس خطوات البحث على الرجال كان قوة تحملهم للعمل أكثر ولم يصابوا بالأمراض المزمنة بعكس النساء، وظهر ذلك واضحًا فى عدد أيام الإجازات التى أخدها كل منهم خلال نفس الفترة وأسباب الإجازة.

وأشار الباحثون فى دراستهم إلى أن ارتفاع الصادرات وضغط العمل يضعف من صحة العاملين فى المصانع بسبب المجهود الإضافى الذى يبذله، ونصح الأطباء أصحاب الشركات إلى المحافظة على صحة عمالهم عن طريق زيادة عدد العاملين والالتزام بقواعد العمل الصحية التى تضمن لهم الراحة وعدم الضغط النفسى الذى يؤدى بهم للأمراض.