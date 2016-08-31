أنور قرقاش يطلع على رؤية «الإمارات للابتكار والإبداع»

استقبل معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أمس، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي، المستشار عبد الرحمن موسى حمدان رئيس جائزة الإمارات للابتكار والإبداع رئيس المركز العربي للدراسات والبحوث والوفد المرافق.

واطلع معالي الدكتور أنور قرقاش خلال اللقاء، الذي حضره معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة على رؤية وأهداف وبرامج الجائزة، حيث قدم المستشار عبد الرحمن موسى حمدان شرحاً عن سياسة واستراتيجية ورؤية الجائزة وأهم أهدافها وتوسعها عربياً. ولفت إلى أن القيادة الرشيدة استطاعت وضع منظومة متكاملة وضعت دولة الإمارات على مسار تنموي جديد، ورسم إطار وطني استراتيجي للابتكار، ليشكل قيمة مضافة للاقتصاد المحلي والعربي. وأكد المستشار عبد الرحمن موسى حرص الجائزة على التوسع عربياً، وتشجيع ذوي المهارات والمواهب المتميزة من الدول العربية، وتشجيع المواهب الواعدة في مجال الابتكار، بما يؤهلها إلى إنجاز مضامين ابتكارية في المستقبل على مستوى الوطن العربي، والتعرف على الأفكار الإبداعية للأجيال الجديدة من الباحثين.

حضر اللقاء محمد مير عبد الله الرئيسي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد العور مدير عام معاهد التكنولوجيا التطبيقية عضو لجنة التحكيم، والدكتور عادل العامري نائب رئيس كليات التقنية العليا لشؤون الاستراتيجية والاتصال عضو لجنة التحكيم، والمهندس إبراهيم الياسي مدير إدارة الطلبة في معاهد التكنولوجيا التطبيقية ومدير شؤون الطلاب بالجائزة، ومازن علي تنفيذي مساعد.