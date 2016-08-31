الأقصر تستعد لتكريم حمدان بن راشد بجائزة شخصية العام الحضارية

تستعد محافظة الأقصر المصرية للاحتفال بتكريم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بمناسبة اختياره الشخصية الحضارية لعام 2016.

ويقام الاحتفال في ساحة معبد الكرنك يوم 26 أكتوبر المقبل، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للحضارة والفنون الإسلامية، الذي يعقد تحت عنوان «التأثيرات المتبادلة بين الحضارات الإنسانية»، ويستمر أربعة أيام بمشاركة وفود أكثر من 30 دولة، إضافة إلى 100 أستاذ جامعي من مصر.

وتعد الجائزة تحفة فنية نادرة يقوم بتصميمها وتنفيذها لجنة من كبار الفنانين التشكيليين العالميين.

وبحث الدكتور صلاح الجعفراوي منسق عام جائزة الشخصية الحضارية، والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر الترتيبات النهائية للاحتفال.

الشخصية الحضارية

وكانت اللجنة العليا المشرفة على تلقي الترشيحات قد أعلنت خلال مؤتمر صحافي عقد في القاهرة في الثاني من شهر أغسطس الحالي اختيار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الشخصية الحضارية لعام 2016 تقديراً لدوره المتميز في دعم ورعاية التواصل الحضاري، وإثراء العلوم الإنسانية.

وتضم اللجنة الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري مدير عام منظمة الإيسيسكو، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، والدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد زينهم رئيس الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية، والمهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب.