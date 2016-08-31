تنفيذ مشروع الرابط بين شارعي خليفة في خطم الملاحة وE99

باشرت وزارة تطوير البنية التحتية تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين شارع الشيخ خليفة في الفجيرة بمركز خطم الملاحة والطريق E99، ويتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثالث من العام المقبل.

وأكد معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، خلال زيارته التفقدية للمشروع أن شبكة الطرق الشريانية التي تشرف على تنفيذها الوزارة وفق المواصفات العالمية لها دور بارز في دعم رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية، وكذلك تحقيق السعادة المنشودة لمجتمع دولة الإمارات.

ولفت معالي وزير تطوير البنية التحتية إلى أن تنفيذ المشروع سيتم على مرحلتين، حيث تبلغ كلفة المرحلة الأولى من المشروع 30 مليون درهم وبطول 4 كيلومترات، مشيراً إلى أن المشروع سيتكون من طريق مزدوج بحارتين لكل اتجاه مع جزيرة وسطية تسمح بتطوير الطريق مستقبلاً بإضافة حارة ثالثة من طرف الجزيرة، مع إنشاء إشارة ضوئية وأعمال صرف مياه الأمطار، وتنفيذ شبكة إنارة الطريق وكذلك تركيب حواجز معدنية للحماية.

مساهمة

وقال معاليه: «يساهم المشروع في تخفيف الضغط على الطرق الداخلية لمدينة كلباء، حيث سيعمل على تحويل حركة الشاحنات إلى الطريق حال اكتماله، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات الأمن والسلامة لمستخدمي الطرق، من خلال رفع كفاءته، وزيادة انسيابية الحركة، كما يسهم في دعم النمو الاقتصادي والتجاري».