سلطان بن زايد يعزي في وفاة زوجة خادم المنصوري

قدّم سموّ الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى فاخرة جمعة غانم يافور المنصوري، زوجة خادم خليل مطر المنصوري وذلك خلال زيارة سموه أمس إلى خيمة العزاء في المشرف بأبوظبي.

وأعرب سموه عن صادق العزاء والمواساة لزوج الفقيدة وولديها عبد الله وحميد ابني خادم خليل مطر المنصوري وأشقائها سالم ومحمد وراشد وسيف أبناء جمعة غانم يافور المنصوري وإلى أهل وأقارب الفقيدة، في مصابهم الجلل سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

وتلقى سموه خلال فترة وجوده جانباً من العزاء من جموع المعزين وشاركهم الترحم على الفقيدة وذكر مناقبها الحميدة وسيرتها الطيبة. وعبر أولاد الفقيدة وأفراد عائلتها عن خالص شكرهم وعظيم تقديرهم لسموه.