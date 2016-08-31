حاكم الفجيرة يشهد توقيع عقد مشروع تطوير طريق حمد بن عبدالله

شهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة أمس، توقيع عقد مشروع تطوير وصيانة طريق حمد بن عبدالله في الإمارة بحضور معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية.

وأشاد صاحب السمو حاكم الفجيرة خلال لقائه معالي وزير تطوير البنية التحتية بجهود الوزارة ودورها الحيوي في تطوير البنى التحتية والطرق في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً سموه إلى الأهمية الاستراتيجية لمشروع تطوير طريق حمد بن عبد الله الذي يعد الشريان الرئيس لمدينة الفجيرة.

كما وجه سموه الجهات الحكومية والمحلية في إمارة الفجيرة بتوفير كافة أنواع الدعم اللازم للمشروع والعمل بروح الفريق الواحد لإنجازه وفق أفضل المقاييس الهندسية المعمول بها في العالم.

ومن جانبه، قدم معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية شرحاً عن المشاريع التي تم الانتهاء منها ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة والمشاريع الجاري تنفيذها في الإمارة.

حضر اللقاء محمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة والمهندس محمد سيف الأفخم المدير العام لبلدية الفجيرة وحسن المنصوري الوكيل المساعد لشؤون الأشغال وسالم المكسح مدير دائرة الأشغال والزراعة في حكومة الفجيرة وعدد من المسؤولين في الإمارة.