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حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير الأردن

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حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير الأردن حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير الأردن

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد، أمس، جمعة عبدالله العبادي سفير المملكة الأردنية الهاشمية الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة توليه مهام عمله لدى الدولة.

وتمنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة للسفير الأردني التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز العلاقات القائمة بين دولة الإمارات والأردن.

حضر اللقاء الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي وصالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، ومحمد أحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري.

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