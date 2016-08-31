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حاكم عجمان يبحث مع سفير تركيا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

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حاكم عجمان يبحث مع سفير تركيا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين حاكم عجمان يبحث مع سفير تركيا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في مكتبه بالديوان أمس، مصطفى ليفينت بيلغن سفير الجمهورية التركية، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بالسفير، وجرى تبادل الأحاديث حول سبل توطيد العلاقة الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وتطويرها، لما فيه مصلحة شعبيهما.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بدور البعثة الدبلوماسية التركية لدى الدولة في تطور تلك العلاقات، والعمل على توطيدها في المجالات كافة، وتعزيز آليات التعاون والشراكة بين دولة الإمارات وتركيا، متمنياً له التوفيق في مهامه.

من جهته أثنى السفير التركي على التعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة خاصة التجارية والاقتصادية والاستثمارية والتعليمية والصحية، مشيداً بالتطور الحضاري، الذي تشهده دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة في مختلف الميادين.

وتوجه بالشكر إلى صاحب السمو حاكم عجمان على كل ما يحظى به والبعثة الدبلوماسية للجمهورية التركية من تعاون لأداء مهامها.

حضر اللقاء الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وحمد راشد النعيمي مدير ديوان حاكم عجمان، وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان، وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، وكبار المسؤولين.

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