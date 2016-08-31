بالفيديو - حماس ولمسات واثقة في ملخص سام مرسي بأول لقاء دولي مع مصر

رغم أن سام مرسي لاعب وسط ويجان لعب شوطا واحدا في مشاركته الأولى مع منتخب مصر وذلك في مباراة غينيا الودية يوم الثلاثاء غير أنه لفت الأنظار.

وحل منتخب غينيا ضيفا على نظيره المصري في مباراة ودية انتهت بالتعادل 1-1 استعدادا لانطلاق مشواره تصفيات كأس العالم 2018 في أكتوبر المقبل.

خبر في الجول - سام مرسي يترك ويجان وينضم لفريق ميدو السابق

سام مرسي جلس على مقاعد البدلاء في بداية اللقاء قبل أن يشارك مع بداية الشوط الثاني ويظهر حماسه ولمساته الواثقة في أكثر من مناسبة.

اللاعب الذي ولد في إنجلترا ويبلغ من العمر 24 عاما من والد مصري وأم إنجليزية لعب في خط الوسط بجوار محمد النني.

شاهد أبرز لمسات سام مرسي أمام غينيا